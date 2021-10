Hype X Basket USA | Des Lakers vraiment taillés pour le titre ?

Avec dix nouveaux joueurs, dont Malik Monk, Rajon Rondo, DeAndre Jordan, Carmelo Anthony et un certain Russell Westbrook, les Lakers sont dotés du collectif le plus étoilé de l’histoire de la NBA, mais aussi du plus âgé !

Avec ce roster, les hommes de Frank Vogel LeBron n’ont qu’un objectif : reprendre à Milwaukee le titre de champion NBA.

Mais la concurrence est bien plus costaude qu’en 2020, l’année du dernier titre, et d’abord à l’Ouest avec les Suns de Monty Williams et Chris Paul qui peuvent encore franchir un cap.

Quelle marge de progression ont-ils ?

Quels leaders : Chris Paul x Devin Booker ?

Peuvent-ils retrouver dès cette saison les Finals ?

Outre les Lakers et les Suns, il ne faut pas oublier le Jazz, 1er de la saison régulière, et qui ont recruté intelligemment.