Kevin Durant reste positif sur la situation de Kyrie Irving

Le début de saison (au moins) des Nets va sans cesse être pollué par les questions autour de Kyrie Irving. C’est une évidence. Depuis quelques jours, on le sait, la franchise a tranché et écarté le meneur de jeu en attendant qu’il soit disponible pour disputer toutes les rencontres. Traduction : il doit se faire vacciner.

Le principal intéressé a pris la parole pour expliquer sa position, sans réellement être plus précis sur les raisons profondes de sa décision.

De son côté, Kevin Durant, sans avoir échangé avec son coéquipier depuis l’annonce de la franchise, semble toujours certain qu’une issue positive est possible.

« J’aurais aimé que rien de tout ça ne se produise, mais on est dans cette situation. Kyrie a pris sa décision, il fait ce qu’il veut et l’équipe fait pareil »

« C’est évident qu’on veut que Kyrie soit là », assure ainsi la star de Brooklyn à ESPN. « J’aurais aimé que rien de tout ça ne se produise, mais on est dans cette situation. Kyrie a pris sa décision, il fait ce qu’il veut et l’équipe fait pareil. Moi, je dois me concentrer sur moi-même, sur mon boulot et laisser les deux camps gérer cette situation. Je veux que l’équipe soit au complet, mais parfois, ça ne fonctionne pas ainsi. Je reste positif et je pense que les choses vont s’arranger pour les deux parties. »

L’ancien d’Oklahoma City et de Golden State n’est-il pas frustré par ce blocage ? Lui qui est arrivé, avec Kyrie Irving, en 2019 chez les Nets, n’a pas encore réussi à évoluer sur le long terme avec son coéquipier à cause des blessures de l’un, des absences de l’autre, de la pandémie et maintenant des choix du champion 2016…

« On doit toujours faire ce qu’on aime faire au quotidien. La situation n’est pas idéale pour entamer la saison, mais on ne peut rien y faire. On doit simplement se concentrer sur notre travail. Être en colère, ça apporterait quoi ? On ne va pas le faire changer d’avis. Et contre qui pourrais-je en vouloir ? Je ne peux en vouloir à des gens qui prennent des décisions pour eux-mêmes. Quand Irving sera prêt, je suis sûr qu’il ira parler à Joe Tsai (le propriétaire de la franchise) et Sean Marks (le GM) et qu’ils trouveront une solution. »

Quant à Steve Nash, il veut plus évoquer la situation.

« Je n’ai pas vraiment écouté (les réponses de son meneur sur Instagram). Et je pense avoir dit à peu près tout ce que j’avais à dire à ce sujet. Si quelque chose change, nous pourrons en parler, mais je veux vraiment me concentrer sur l’avenir, sur notre groupe et sur les solutions à apporter au défi qui nous attend. »