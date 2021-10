Rudy Gobert ouvre une banque alimentaire pour les enfants défavorisés

Avec sa « Rudy’s Kids Foundation », Rudy Gobert multiplie les actions caritatives, et l’intérieur du Jazz a franchi une nouvelle étape jeudi en lançant sa propre banque alimentaire à l’intérieur de la Northwest Middle School, dont l’enseignement commence à l’équivalent de la 5e. Dans ce collège, il y a 655 élèves, écrit le Salt Lake Tribune, et 86% d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, 30 d’entre eux étant même sans domicile fixe.

En association avec Smith’s Food & Drug et la Salt Lake Education Foundation, Rudy Gobert a donc décidé de financer cette banque alimentaire, mais aussi un centre d’accueil pour leurs familles.

Dans cette banque alimentaire, les adolescents et leur famille trouveront de la nourriture en conserves, du lait pour bébé ainsi que des lingettes, des couches, du pain, des briques de lait, des pommes de terre, de la farine ou encore des céréales, des légumes frais, du papier toilette et des produits d’hygiène.

« J’ai la chance de pouvoir avoir un impact »

« Cela me brise toujours le cœur de voir des étudiants, des enfants qui s’inquiètent de savoir s’ils auront un repas » a déclaré Rudy Gobert, dont la fondation travaillait sur ce projet depuis un an. « J’ai fait partie de ces enfants il y a longtemps, et ma mère se rendait dans ce type d’endroit pour me ramener de la nourriture. Cela va profiter à tous ces enfants, tous ces étudiants qui ne savent pas s’ils vont avoir de la nourriture sur la table. Cela me touche vraiment, et je suis heureux que nous puissions aider ».

Le Français a aussi insisté sur le fait d’être présent pour aller à la rencontre de ses élèves et de leurs familles.

« L’impact est toujours plus grand lorsque vous êtes présent en personne » conclut-il. « Pendant la pandémie, j’ai pu faire beaucoup de choses à distance. Mais rencontrer ces enfants et les voir jouer, pouvoir leur remettre les sacs moi-même… c’est beaucoup plus significatif pour moi. J’ai la chance de pouvoir avoir un impact. »

Rudy Gobert: “It breaks my heart to see students and kids who don’t know where their next meal is coming from. I was one of those kids, years ago.” pic.twitter.com/jvdZXbZrs1 — Eric Walden (@tribjazz) October 14, 2021

Photo : Eric Walden