La Zion 1 a récemment fait son retour sur le devant de la scène après avoir notamment créé un modèle exclusivement destiné aux enfants. La première chaussure signature de Zion Williamson ne va pas s’arrêter en si bon chemin et devrait prochainement donner plus de détails au sujet d’un nouveau coloris « Duke », en taille adulte cette fois, dont la première photo a été publiée sur les réseaux sociaux du joueur.

On y voit la paire signée Jordan Brand avec un coloris bleu, noir et blanc, aux couleurs des Blue Devils, avec l’inscription « Brotherhood » tagué sous différentes couleurs sur la partie au niveau du talon et le long des lacets. Si son prix ne devrait pas bouger (120 dollars), sa date de commercialisation est désormais attendue avec impatience !

—

Commande sur basket4ballers.com la adidas Trae Young 1 qui associe le look unique de Trae à un style de jeu unique, avec une agilité, une maîtrise et un confort ultimes. Livraison offerte.