La Pump Omni Zone II en mode « old school »

Après une version discrètement teintée d’or, la Pump Omni Zone II, sortie en 1991 et popularisée par Dee Brown à l’occasion du concours de dunks de la même année, va se doter d’un nouveau modèle « aged » plutôt sobre pour fêter ses 30 ans.

La tige est habillée d’un cuir lisse blanc avec des panneaux en mesh gris et des superpositions en TPU. L’inscription Reebok apparaît en bleu, au dessus de « The Pump », en jaune. Le même code couleur est utilisé pour le logo Hexalite, cousu sur le talon, et le fameux « Pump » présent sur la languette. La semelle intermédiaire en blanc cassé est censé refléter un côté « ancien ».

Le nouveau coloris sera disponible dans la journée sur le site officiel de Reebok US pour 150 dollars la paire.

(Via NiceKicks)

—

