Une touche d’or sur la prochaine Pump Omni Zone II

Reebok a sorti le grand jeu pour les 30 ans de la Pump Omni Zone II, notamment rendu populaire par Dee Brown lors du concours de dunks de 1991.

Pour compléter sa collection de nouveaux coloris, le prochain modèle se présentera cette fois avec deux touches d’or sur un code couleur assez classique blanc, noir et rouge. On retrouve une première marque dorée à sur la partie en TPU également rouge et recouvrant la tige en cuir blanc, et une autre au niveau de la semelle intermédiaire. Le fameux « Pump », ressort toujours en orange, tel un ballon à gonfler avec son pouce.

La date de sortie de ce modèle annoncé à 140 dollars sera communiquée prochainement.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur basket4ballers.com la nouvelle Air Jordan 5 « Shattered Backboard » qui avec ses couleurs parfaites pour l’automne, apportera une touche d’éclat aux nuits fraîches. Livraison offerte.