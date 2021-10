Malik Beasley en quête de rédemption chez les Wolves

Dire que la saison passée a été un mauvais rêve pour Malik Beasley relève du doux euphémisme.

Auteur de sa meilleure campagne à 19.6 points de moyenne, l’arrière a ensuite connu une sacrée douche froide. Suspendu 12 matchs pour son affaire de menaces avec arme à feu – la même affaire qui lui a valu un séjour derrière les barreaux cet été, Malik Beasley a également été blessé aux ischios début avril, manquant le reste de la saison.

« Sa maturité et son approche sont celles d’un jeune vétéran »

Pour Chris Finch cependant, Malik Beasley n’est pas un complet inconnu car les deux hommes se sont déjà croisés à Denver, quand le premier était assistant et le second n’était encore qu’un rookie.

« C’est un gros bosseur », affirme l’entraîneur dans le Star Tribune. « Je pense que c’est quelque chose qu’il a appris. Quand on l’avait à Denver, son travail était probablement un peu trop inconstant et à mauvais escient. Comme beaucoup de jeunes joueurs, ils ont envie de prouver leur valeur et ils sont frustrés quand ils n’obtiennent pas leur opportunité, ce qui affecte leur jeu. Il a passé cette étape maintenant. Ça se voit qu’il est à l’aise dans son jeu, dans son rôle et dans son influence sur le terrain. Sa maturité et son approche sont celles d’un jeune vétéran. »

Condamné à 120 jours de détention, Malik Beasley avait finalement été relâché plus tôt pour bonne conduite, après 78 nuits dans la prison du comté de Hennepin, à Minneapolis. Désormais de retour sur les parquets avec des Wolves au complet, il veut reprendre sa marche en avant. Même si le coach a changé.

« Lui et moi avons un excellente relation. On parle de beaucoup de choses différentes, de la famille et de choses comme ça. Et puis, on aime tous les deux la compétition. Il le sait et c’est pour ça que ça devrait bien se passer. On a cette bonne relation et pour le reste, on va trouver des solutions. »

Preuve de cette bonne relation de travail, Chris Finch a laissé deux semaines de vacances à son arrière après son séjour en prison, afin que ce dernier se remette la tête à l’endroit. Une pause bénéfique pour Malik Beasley qui reconnaît bien volontiers : « J’avais besoin de cette petite pause, je me sens super bien et je suis prêt à jouer. »

« Je veux être un des meilleurs joueurs à chaque fois que j’entre sur le terrain »

Passé d’un rôle de doublure à Denver à une place de titulaire chez les Wolves, Malik Beasley va cette année retourner sur le banc alors que Minnesota veut surfer sur la vague Anthony Edwards, aux côtés du duo Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell.

« On va l’utiliser pour attirer le plus d’attention possible de la part des défenses adverses », reprend Chris Finch. « Sa défense a été très bonne. Je ne vois pas pourquoi je changerais son rôle. On sait que si on veut être une bonne équipe, il faut avoir sept ou huit joueurs de qualité, des joueurs qui pourraient être titulaires. C’est son cas et on pense optimiser sa valeur dans différentes rotations derrière celle des titulaires. »

En l’occurrence, le coach pense à associer D’Angelo Russell et Malik Beasley dans ses rotations privilégiées, car le premier peut faciliter la tâche du second. Et ça permettra aux Wolves de rester dangereux offensivement quand Karl-Anthony Towns ou Anthony Edwards soufflent un peu sur le banc : « Je pense que ça peut être très important pour nous. Du simple fait que [Russell] va pouvoir lui donner des paniers faciles. Kat et Ant n’ont pas véritablement besoin de ça pour se créer leurs tirs. »

Pour sa sixième saison en NBA, après tous les remous de sa cinquième, Malik Beasley doit avant tout rentrer dans le rang et se conformer aux besoins de son équipe. S’il n’est pas titulaire, l’ancien de Florida State espère bien gagner sa place dans les fins de match qui comptent.

« Je veux être sur le terrain tout le temps si c’était possible. Mais peu importe la situation, je serai prêt à jouer, prêt à me jeter dans la bataille et gérer ce qui est en face de moi parce que je veux être un des meilleurs joueurs à chaque fois que j’entre sur le terrain » conclut ainsi l’arrière sur ses ambitions.