Malik Beasley ne dort plus en prison

Après avoir plaidé coupable, pour avoir menacé une famille avec un pistolet après une échauffourée en pleine rue, Malik Beasley avait écopé d’une peine aménagée de 120 jours de prison. La justice avait accepté qu’il purge sa peine après la saison NBA, alors que la ligue avait de son côté suspendu l’arrière pour 12 matchs, suite à cette affaire.

Incarcéré peu avant la mi-juin, le joueur a bénéficié d’une remise de peine pour bonne conduite et a donc été libéré mardi matin, après 78 jours de détention. L’arrière des Wolves a publié quelques clichés de sa sortie de la prison du comté de Hennepin, à Minneapolis, sur ses réseaux sociaux, s’exclamant « Je suis libre ! ».

Peu de temps après avoir été incarcéré, Malik Beasley avait publié un autre message, assurant qu’il allait tâcher de profiter de cette épreuve pour s’améliorer sur le plan humain.

« Je continue à me donner à fond chaque jour, sur le terrain et en dehors, pour être la meilleure personne possible. Je veux que les gens apprennent de moi, parce que ça va être une sacrée histoire. Cette dernière année n’est qu’un chapitre, et j’espère que vous resterez à l’écoute jusqu’à la fin. »

