Malik Beasley dort en prison

Pendant que les meilleures équipes sont sur la grande scène des playoffs, les autres, éliminées, sont en vacances, et les joueurs profitent d’un repos bien mérité après deux ans très compliqués sur le plan physique et mental. Mais pour Mike Beasley, c’est tout sauf des vacances puisque l’ailier des Wolves dort en prison. Après avoir plaidé coupable d’avoir menacé une famille avec un pistolet, il avait écopé d’une peine aménagée de 120 jours de prison, et la justice avait accepté qu’il purge sa peine après la saison NBA.

A l’instar de Kentavious Caldwell-Pope en 2017, Beasley dort à la prison du comté de Hennepin, à Minneapolis, mais il a le droit de sortir durant la journée pour s’entraîner. Sur Instagram, il a publié un message sur cette expérience.

« Chers parents, amis et fans,

« Quoi de neuf de votre côté ? Je voulais juste dire quelques mots. Je vais mieux. Je suis plus proche de Dieu, plus proche de ma famille, et surtout je me retrouve. Ne pas dormir à la maison a été difficile, mais ce n’est que temporaire. Je continue à me donner à fond chaque jour, sur le terrain et en dehors, pour la meilleure personne possible. Je veux que les gens apprennent de moi, parce que ça va être une sacrée histoire. Cette dernière année n’est qu’un chapitre, et j’espère que vous resterez à l’écoute jusqu’à la fin. Les équipes de 30 pour 30, préparez-vous, lol. »

Beasley explique plus loin qu’il » ne cherche pas la sympathie ou quelque chose comme ça » mais « juste à prendre conscience » qu’il « pourrait facilement craquer » et qu’il ne le fera pas. »

Suspendu aussi 12 matches par la NBA pour cette triste affaire, il avait repris le chemin des terrains fin mars. « « Je me sens beaucoup mieux. J’ai l’impression que ma vie est là où elle doit être. J’ai eu la chance de travailler sur moi-même sur et en dehors du terrain. J’ai appris de mes erreurs, et je suis prêt à aller de l’avant », avait-il notamment déclaré. « Je travaille sur ma santé mentale, mon image, j’ai fait quelques trucs en dehors des terrains et dans la communauté. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BEASLEY ENTERPRISES (@beasleyenterprises)