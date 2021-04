Pas sûr qu’on revoie Malik Beasley cette saison…

Nouveau coup dur pour Malik Beasley et les Wolves. Déjà suspendu 12 matchs (sans salaire) par la NBA entre les 25 février et 26 mars derniers, à la suite de sa condamnation judiciaire pour menaces par arme à feu, l’arrière de 24 ans est cette fois-ci trahi par son physique.

Quatre à six semaines d’absence

Touché aux ischios-jambiers de la jambe gauche, Malik Beasley souffre effectivement d’une blessure de grade 3 (la forme la plus grave) qui le tiendra écarté des parquets pendant 4 à 6 semaines. À un peu moins d’un mois et demi de la fin de la saison régulière, fixée le 16 mai prochain, il se pourrait donc que l’exercice 2020/21 de l’ancien joueur des Nuggets soit d’ores et déjà terminé.

Transféré à Minneapolis en février 2020, puis prolongé par sa nouvelle équipe en novembre de cette même année, pour 60 millions de dollars sur quatre ans, Malik Beasley a disputé 37 matchs cette saison. Longtemps parmi les candidats au trophée de « Meilleure progression de l’année », il tournait à 19.6 points, 4.4 rebonds et 2.4 passes de moyenne (44% aux tirs, 40% à 3-points, 85% aux lancers-francs) avant sa blessure.

Encore une saison à oublier pour Minnesota

Quant à la franchise du Minnesota, elle doit certainement être impatiente de tourner définitivement la page de cette saison encore noire.

Un exercice au cours duquel les Wolves, 15e de la conférence Ouest, n’ont jamais pu être au complet, compte tenu des problèmes de Karl-Anthony Towns, des pépins physiques de D’Angelo Russell et de la suspension puis blessure de Malik Beasley, dont l’annonce tombe le soir même où Russell effectuait son retour à la compétition…

Ces différents contrecoups (auxquels il faut également ajouter le licenciement de Ryan Saunders, remplacé par Chris Finch) ont au moins eu le mérite de permettre aux jeunes Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Naz Reid, Jaylen Nowell et Jarred Vanderbilt de se développer tranquillement, en obtenant pas mal de temps de jeu.