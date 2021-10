Udonis Haslem de retour à l’entraînement après le décès de son père

Le camp d’entraînement du Heat est commencé depuis deux semaines, mais Udonis Haslem n’y avait pas encore participé avant dimanche. L’intérieur de 41 ans était en effet jusque-là resté à l’écart pour enterrer son père, son « meilleur ami », décédé le 30 août à l’âge de 70 ans.

« C’est sûrement le moment le plus dur que j’ai affronté, le plus gros défi », affirme-t-il à l’AP. « Mon père est et restera mon meilleur ami. Donc douze ans après le décès de ma mère, je pensais garder mon père pour toujours. Tout ce qui est visible sur le parquet, le feu, la passion, c’est mon père tout ça. Il était comme ça. »

Celui qui va entamer, dans quelques jours, sa 19e saison à Miami avait demandé à ses coéquipiers de ne pas venir aux funérailles le mois dernier.

Mais plusieurs membres de la franchise, dont Erik Spoelstra, ont tout de même fait le déplacement. Autre soutien lors de son absence : Bam Adebayo a mis de côté son #13 pour porter le maillot 40 d’Haslem à l’entraînement.

« On voulait lui donner de l’espace et du respect, donc la communication passait par Haslem et moi », raconte le coach du Heat. « Ainsi, il ne recevait pas 100 textos par jour. On est très heureux de l’avoir à nouveau avec nous. Notre salle d’entraînement est pleine de sa présence, de son esprit et de sa voix. »

La perte de son père aurait-elle pu dissuader Udonis Haslem de continuer sa carrière ?

« Ce sera dur sans lui, mais je suis préparé. Mes parents m’ont élevé et j’ai vécu assez de choses pour savoir que je peux affronter n’importe quelle tempête. Je devais simplement revenir à un point où je pouvais aider mes coéquipiers, continuer d’être un leader et être celui qu’on attend de moi. C’était le chemin à faire, ce n’était pas facile, j’y travaille toujours, mais aujourd’hui (dimanche), c’était une bonne journée. »