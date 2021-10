Tyler Herro s’ouvre au tir à mi-distance

Tyler Herro a retrouvé les parquets dans la forme de sa vie, prêt à franchir un nouveau cap à l’occasion de sa troisième saison en NBA. Auteur de 26 points face aux Spurs vendredi, à 11/20 à 2-points, l’arrière s’est exprimé sur une nouvelle tendance travaillée cet été dans son jeu, s’inspirant d’autres experts du tir à mi-distance pour consolider sa panoplie offensive.

« Pendant mes deux premières années, beaucoup de gens disaient que ce n’était pas un tir efficace. Mais en regardant les Finals, on a pu voir que Devin Booker et Chris Paul ont travaillé ce tir à mi-distance. Ils ont été très efficaces dans ces zones », a-t-il souligné. « C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur ce secteur tout l’été, en travaillant sur la capacité à être efficace. Pas seulement prendre ces tirs, mais les réussir. Donc il faut juste continuer à les mettre ».

Le juste milieu

Au cours de ses deux premières années, Tyler Herro a aussi pu s’inspirer de Jimmy Butler, autre maître en la matière lorsqu’il s’agit d’aller chercher un tir fiable à 4-5 mètres du cercle. « Jimmy aussi, peut très bien tirer à 2-points. Tant que nous n’en tirons pas trop et que nous les réussissons à un taux élevé, je dirais au delà de 50, 60 %, je pense que nous serons bien », a-t-il poursuivi.

Miami ne délaissera pas le tir à 3-points pour autant, et peut compter sur des spécialistes en la matière comme Duncan Robinson, et Max Strus pour alimenter la marque derrière l’arc. Tyler Herro reste aussi un fort shooteur de loin, lui qui tourne à 50% de réussite à 8/16 sur la pré-saison dans cet exercice. L’idée est juste de pouvoir exploiter les failles de l’adversaire, trouver le juste équilibre, et l’endroit où il sera le plus efficace pour l’équipe.

« Vous voyez simplement l’évolution d’un très bon joueur de basket, extrêmement habile et qui a vraiment travaillé son art et son niveau de compétence, en étant capable de faire différentes lectures de jeu. Tout ça devient plus pointu », a résumé son coach Erik Spoelstra.