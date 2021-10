Les Warriors et les Mavericks veulent partir en tournée à l’étranger

Covid-19 oblige, les rencontres à l’étranger, que ce soit en présaison ou pendant la saison régulière, sont à l’arrêt. Pour l’instant, la NBA n’a pas véritablement communiqué sur des tournées à l’étranger, mais elle est très, très prudente. La preuve, l’équipe de G-League, créée au Mexique, disputera tous ses matches aux Etats-Unis pour sa première saison.

Une prudence qui n’empêche par les franchises de réfléchir à la suite, et notamment à la rentrée 2022. Selon Marc Stein, les Warriors ont ainsi le projet d’aller au Japon, le pays de leur sponsor maillot Rakuten. Les dirigeants travaillent actuellement sur le programme avec un passage à Tokyo. Il y a deux ans, les Raptors et les Rockets avaient disputé deux matches au Japon, à Saitama, et c’était une première en présaison. Quant à Stephen Curry, il avait organisé des camps et une tournée à Tokyo la même année.

Du côté de Dallas, on est impatient d’aller en Espagne pour défier le Real Madrid, l’ancien club de Luka Doncic. « Dès que la NBA nous en laissera la possibilité » annonce Mark Cuban, qui projette aussi d’effectuer un match en Slovénie, sur les terres de Doncic.

Pour la Chine, les relations avec la NBA se sont apaisées après le clash provoqué par le tweet de Daryl Morey, mais c’est encore trop tôt pour savoir si la NBA et des franchises NBA sont prêtes à revenir à Pékin après l’incident diplomatique de 2019.