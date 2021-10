Pour LaMarcus Aldridge, la série entre les Nets et les Bucks a été « difficile à regarder »

Le 15 avril dernier, LaMarcus Aldridge bouleversait l’univers NBA avec l’annonce de sa retraite en raison d’une alerte cardiaque. Ce départ contraint et précipité ne l’a pas empêché de continuer à suivre le parcours des Nets avec lesquels il s’était engagé quelques semaines plus tôt.

Leur parcours en playoffs a été stoppé au stade de la demi-finale, à l’issue d’un Game 7 au couteau face aux Bucks. Une élimination que le joueur, revenu sur les parquets depuis, a très mal vécu.

« J’ai vraiment senti que j’aurais pu aider d’une manière ou d’une autre, que ce soit en défense ou en jouant poste bas, à essayer d’obtenir des tirs près du cercle », livre l’ancien joueur des Spurs cité par le New York Post.

Pour le septuple All-Star, alors prostré chez lui devant sa télévision, cette série perdue face aux futurs champions NBA a été « difficile à regarder parce qu’ils étaient si proches et, avec toutes les blessures, les gars avaient juste besoin d’un joueur supplémentaire. J’aurais certainement pu essayer d’aider. »

Une « retraite » qui lui fait encore davantage aimer le jeu

On rappelle qu’avec ces pépins physiques, James Harden, Kyrie Irving et même Jeff Green n’ont pu disputer que quatre de sept rencontres de la série, en étant diminués. Et un intérieur expérimenté de plus aurait sans doute fait du bien dans la rotation des Nets face à la taille de Brook Lopez et de Giannis Antetokounmpo.

L’intérieur entend ainsi utiliser ce souvenir comme source de « motivation » au sein d’une équipe censée s’être encore renforcée dans le secteur intérieur, avec la signature de Paul Millsap. « Cela ne devrait pas être un problème cette année« , lâche Aldridge au sujet de la faiblesse supposée de la raquette new-yorkaise, l’année passée.

Le joueur de 36 ans est désormais impatient de démarrer pour de bon son aventure chez les Nets, avec qui il pourrait être titulaire, comme c’était le cas lors du déplacement à Los Angeles il y a quelques jours. « Chaque fois que vous devez vous retirer ou que vous êtes contraint de vous éloigner du jeu, vous appréciez davantage ces moments. Ce n’était que la présaison mais j’ai essayé d’en profiter et d’apprécier. »