Spencer Dinwiddie a rassuré tout le monde

Son arrivée n’a pas forcément fait grand bruit mais les Wizards ont peut-être visé juste pour remplacer Russell Westbrook avec la venue de Spencer Dinwiddie.

Très bon pendant deux ans à Brooklyn avant d’être victime d’une déchirure d’un ligament du genou en janvier dernier, il reprend sa carrière dans un rôle de titulaire à Washington, et tout s’est bien passé pour sa grande rentrée. C’était mardi soir face aux Rockets, une rencontre qu’il a terminée avec 14 points et 5 passes en 21 minutes.

« J’imagine que je pourrais utiliser ce vieux cliché qui dit que c’était comme faire du vélo » a réagi l’ancien meneur des Nets. « Je n’étais pas inquiet pour mon genou. C’était plutôt un peu d’excitation et la joie d’être ici. Je n’ai pas joué un rôle majeur dans une équipe depuis, quoi, mars 2019, non ? (ndlr : en fait 2020) Depuis le confinement. Donc, plus que tout, il y avait juste la volonté d’être très, très reconnaissant. »

Signé pour 54 millions de dollars sur trois ans, Spencer Dinwiddie a donc joué sans appréhension et c’est une très bonne nouvelle pour lui évidemment, mais aussi son coach.

« Il était terrible. Franchement, je sais que cela faisait un moment que nous ne l’avions pas vu dans un vrai match, mais j’ai été agréablement surpris. Aucun effet secondaire, il s’entraîne tous les jours, et il est impliqué dans tous les secteurs. Je lui accorde beaucoup de crédit. Il a l’air prêt, sa condition physique est excellente. Pour moi, il est de retour à la normale. Je sais que c’est un jugement que doit apporter le staff médical, mais aujourd’hui, il ne semble plus avoir la moindre trace de sa blessure. »

Prochain match, samedi soir face aux Knicks, avec le duo Walker/Rose pour tester ses genoux.