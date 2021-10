Vaccination : Los Angeles vote les mêmes contraintes qu’à New York et San Francisco

Par 11 voix contre 2, le conseil municipal de Los Angeles a décidé de durcir son règlement sanitaire, et à partir du 4 novembre, il sera obligatoire d’être vacciné pour entrer et jouer au Staples Center. Une mesure similaire à ce qui s’applique à New York et San Francisco, qui a obligé Andrew Wiggins à se faire vacciner, et qui empêche actuellement Kyrie Irving de jouer et s’entraîner avec les Nets.

Pour les Lakers et les Clippers, le problème ne se pose pas puisque les coéquipiers de LeBron James d’un côté, et de Paul George de l’autre sont vaccinés à 100%, et les deux coaches pourront compter sur l’ensemble de leurs joueurs pour les entraînements et les matches à domicile. En revanche, on ne sait pas si ce règlement s’appliquera aux équipes visiteuses. À New York et San Francisco, seuls les joueurs locaux sont concernés.

Outre les salles de sport comme le Staples Center et les gymnases, cette mesure s’appliquera aussi aux centres commerciaux, aux restaurants, bars ou encore musées et autres espaces qui accueillent du public en intérieur.