Davion Mitchell, l’atout défensif qui manquait aux Kings ?

La prestation de Davion Mitchell a été unanimement saluée à l’issue de la première victoire des Kings face aux Suns lundi (117-106). Auteur de 2 interceptions et 1 contre pour aller avec ses 7 points et 3 passes décisives en 24 minutes, le meneur a marqué la rencontre de son empreinte avec un +20 au +/-, le plus élevé de son équipe.

« Je trouve qu’il a fait un très bon match. Il a fait ce soir ce qu’il a toujours fait depuis son arrivée, c’est-à-dire jouer un basket solide, qui gagne », s’est réjoui son coach, Luke Walton, qui a également salué le travail de Tristan Thompson et Buddy Hield, également sortis du banc lundi soir. « Mitchell, Tristan et Buddy ont été la première vague de joueurs à entrer. Souvent, vous le remarquez avec Davion parce qu’il est sur le ballon, et c’est ce que tout le monde regarde. Il a un tas de grosses qualités, notamment une grosse envie, et c’est ce dont nous avons besoin. Nous parlons souvent de notre défense, de ce que nous sommes et de la façon dont nous voulons jouer. Maintenant, il faut y aller et mettre ces mots en action ».

Pire défense de la ligue la saison dernière, Sacramento sait quel levier actionner pour progresser dans la hiérarchie à l’Ouest. Le recrutement a été réalisé en ce sens avec les arrivées de Tristan Thompson et Davion Mitchell.

Une affaire collective

Présenté comme un as de la défense, élu meilleur défenseur de NCAA la saison dernière, ce dernier sait pour autant qu’il ne pourra pas tout révolutionner tout seul, et a souligné l’état d’esprit général, premier impératif pour progresser de ce côté du terrain, afin d’expliquer la bonne tenue de son équipe sur ce premier match.

« Le mérite en revient à mes coéquipiers. Ils ont fait un très bon travail en assurant mes arrières, en me parlant, en étant là quand je faisais des erreurs et en me couvrant. Nous étions tous connectés et je pense que c’est pourquoi, défensivement, nous étions vraiment bons. Nous sommes restés connectés, à nous parler. Mais nous devons encore faire un meilleur travail », a-t-il souligné après la rencontre.

Toujours dans cette idée de collectif, Davion Mtchell a également souligné l’apport de Tyrese Haliburton, pour expliquer sa bonne prestation. Deuxième meilleur joueur des Kings au +/- lundi soir (+15), le sophomore l’a guidé dans ce nouvel univers jusqu’à présent et sa présence sur le parquet à ses côtés a été rassurante.

« Tout au long de l’été, ils m’ont pris sous leur aile et m’ont aidé à améliorer les petites choses qu’ils voyaient. Ils continuent à m’encourager et ça m’aide. Surtout Tyrese. J’ai passé la majeure partie de l’été avec lui, alors le fait d’être près de lui, de voir son énergie, ça m’a aussi aidé ».

Le deuxième test est prévu ce soir, sur le parquet des Clippers.