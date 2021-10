Cole Anthony, R.J. Hampton et Chuma Okeke prolongés par le Magic

Le Magic fait confiance à sa jeunesse pour son opération reconstruction. La franchise d’Orlando vient d’annoncer l’activation de la troisième année, qui était en option, des contrats rookie de Cole Anthony, R.J. Hampton et Chuma Okeke. Autrement dit, les trois jeunes sont liés au Magic jusqu’à la saison 2022/23.

Ils devraient tous les trois démarrer sur le banc floridien la saison prochaine. Titulaire pendant une bonne partie de sa saison rookie, Cole Anthony devrait retrouver son statut de doublure de Markelle Fultz. Drafté à la 15e position en 2020, le fils de Greg Anthony (13 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne) a montré du bon, un tir au buzzer notamment, et du moins bon (40% aux tirs).

Drafté un an plus tôt à la 16e place par le Magic, Chuma Okeke a lui aussi profité de la fin de saison en roue libre d’Orlando pour récupérer la place d’ailier/ailier fort titulaire. Sur le mois d’avril, il a ainsi tourné à 11 points et 5 rebonds de moyenne. On rappelle que l’ancien d’Auburn, fauché en pleine « March Madness » par une rupture des ligaments croisés, avait manqué l’intégralité de sa première saison NBA.

Drafté un peu plus bas (24e choix en 2020), R.J. Hampton a d’abord été le pari des Nuggets. L’arrière a finalement été inclus, au cours de sa saison rookie, dans l’échange autour d’Aaron Gordon. Une bénédiction pour lui qui a pu récupérer du temps de jeu. Sur une vingtaine de matches, il affichait 11 points et 5 rebonds de moyenne.