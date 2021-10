Les Pistons prolongent Killian Hayes et leurs jeunes pousses

Même si l’équipe n’a pas décollé en 2021, les dirigeants comptent sur leurs jeunes pousses, et les Pistons viennent d’activer la troisième année des contrats de Killian Hayes, Isaiah Stewart et Saddiq Bey. Les trois « sophomores » sont donc liés à leur franchise jusqu’en 2023 avec des contrats garantis.

Limité à 26 matches en raison d’une blessure à la hanche, le Français n’a pas eu vraiment l’occasion de briller, et on a surtout retenu les belles saisons de Saddiq Bey, sélectionné dans la All-Rookie First Team, et d’Isaiah Stewart, choisi dans la All-Rookie Second Team.

Le premier a tourné à 12.2 points et 4.5 rebonds de moyenne à 38% à 3-points en 27 minutes, tandis que le second a cumulé 7.9 points, 6.7 rebonds et 1.3 contre par match.