Corey Kispert tentera de devenir plus qu’un shooteur avec les Wizards

Passé de 6.7 points (pour 35% de réussite à 3-points) à 18.6 points de moyenne (pour 44% de réussite à 3-points), entre ses première et quatrième saisons à Gonzaga, Corey Kispert s’est progressivement imposé comme l’un des shooteurs les plus fiables, complets et redoutables de NCAA. Une qualité qui lui a valu d’être drafté cette année par les Wizards, en 15e position.

Cependant, afin d’espérer faire son trou à Washington, l’ailier de 22 ans devra se défaire de cette étiquette de shooteur qui lui colle (à raison) à la peau, en tâchant de contribuer dans d’autres domaines. Bien conscient de cette nécessité, l’ancien membre des « Zags » a ainsi cherché à être moins prévisible, en diversifiant sa palette offensive.

Cet été, en vue de son intégration chez les Wizards, Corey Kispert s’est donc attelé à devenir plus menaçant à l’intérieur de la ligne à 3-points, en développant son jeu sans ballon et en se concentrant sur les coupes vers le panier.

« J’ai façonné cet aspect de mon jeu la saison dernière », rapportait-il à ce propos, pour NBC Sports Washington. « À Gonzaga, nous étions très attentifs à la notion d’espace. Nous savions exactement où nous étions sur le terrain, quand et comment couper vers le cercle. Nous excellions tellement dans ce domaine que les coupes vers le cercle faisaient partie intégrante de notre attaque et ça m’a permis de marquer beaucoup de points. Et, en NBA, il y a encore plus d’espaces et de vides à combler. »

Offrir des positions ouvertes à ses coéquipiers

Le processus suivant toujours son cours, il faudra évidemment du temps avant que Corey Kispert, dont les lacunes en défense individuelle risquent de lui faire défaut en NBA, ne devienne pleinement à l’aise avec ses nouveaux coéquipiers des Wizards, sur le plan collectif.

« J’apprends autant qu’eux, car ils apprennent de moi et j’apprends d’eux », poursuivait le rookie de Washington. « C’est simplement une question de patience. Et nous y arriverons bientôt. Quant à moi, je n’arrêterai pas de couper vers le panier. »

Franchise qui réussissait le plus de coupes vers le panier en 2020/21, avec 10.1 par rencontre, juste devant les Nuggets (9.8), ces néo-Wizards version Wes Unseld Jr. (l’assistant de Michael Malone à… Denver, la saison dernière) devraient continuer de baser leur jeu offensif sur le mouvement, autour de Bradley Beal.

Et le nouveau coach de Washington s’attend à ce que Corey Kispert en profite pour surprendre plus près du cercle ses défenseurs, conscients du danger qu’il représente derrière l’arc. Et, ainsi, bénéficier à l’inévitable Bradley Beal, mais également à Kyle Kuzma, Davis Bertans, Raul Neto ou encore Rui Hachimura.

« Son shoot est une chose, ça va être une constante de sa saison », estimait justement le technicien des Wizards. « Donc les franchises adverses le défendront comme un shooteur, car elles savent qui il est et ce qu’il peut faire. Mais ses coupes vers le panier seront tout aussi importantes, car elles provoqueront des ajustements et libéreront quelqu’un. »