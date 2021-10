L’ancienne joueuse Shay Murphy dans le staff des Lakers

Pour la première fois de leur histoire, les Lakers auront une femme dans leur staff, et il s’agit de Shay Murphy, une Californienne de naissance, sortie de l’université de USC en 2007 avant d’entamer une carrière professionnelle entre la WNBA et l’Europe, avec notamment une Euroligue remportée avec Valence aux côtés d’Ann Wauters et Isabelle Yacoubou, et un titre WNBA avec Phoenix.

Elle intègre le staff de Frank Vogel sous le titre de « coach associé ». C’est le terme pour qualifier les assistants qui participent aux exercices avec les joueurs à l’entraînement et avant les rencontres. Elle sera donc là pour apprendre le métier auprès de Frank Vogel, mais aussi Dave Fizdale, Phil Handy, Mike Penberthy ou Miles Simon.

Shay Murphy rejoint le club encore très fermé des femmes présentes dans les staff NBA, avec Jenny Boucek aux Pacers, Becky Hammon aux Spurs, Kristi Toliver aux Mavs ou encore Sonia Raman aux Grizzlies. Au total, on compte désormais sept assistantes dans les organigrammes NBA.