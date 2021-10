Echangé à Brooklyn en compagnie de Jahlil Okafor (coupé depuis), Sekou Doumbouya démarre donc sa troisième saison NBA chez un des candidats au titre. Une situation assez inattendue pour le jeune Français.

Repoussé au bout du banc de Dwane Casey la saison passée, Sekou Doumbouya ne tournait plus qu’à 5 points et 3 rebonds en 15 minutes de moyenne chez les Pistons. Apparu 56 fois seulement, il ne faisait déjà plus partie des plans de la franchise du Michigan, qui lui reprochait en interne son inconstance et sa nonchalance.

« On voulait saisir l’opportunité offerte par cet échange pour remplir notre coffre à seconds tours, c’est sûr », a expliqué le GM, Troy Weaver dans le detroit Free Press. « Et puis, il y a aussi eu le fait qu’on voulait donner à ces joueurs une chance de grandir dans un autre club. Sekou, je n’étais là qu’une saison avec lui, mais il a fait du bon boulot. Cela dit, j’ai pensé qu’un nouveau départ ailleurs pourrait aider sa carrière. »

Chez des Nets qui se sont encore renforcés et figurent clairement comme un des favoris pour le titre, Sekou Doumbouya n’a que très peu de chances de voir le terrain davantage qu’à Detroit. Alors, il se concentre sur les petites choses. Comme Timothé Luwawu-Cabarrot avant lui, il devrait être, au mieux, un bon role player.

« Mes attentes sont surtout d’apporter tout ce que je peux défensivement. Je veux essayer d’être le meilleur défenseur possible pour aider l’équipe à gagner », a-t-il timidement répondu. « Tout le monde sait que je peux encore progresser sur mon jeu offensif mais pour moi, le plus important, ça va être que j’apporte mon énergie en défense. D’être à 100% à chaque fois. À part ça, sur et en dehors du terrain, je serai là pour supporter les gars. »