Le produit de la vente des Pelicans ira à des oeuvres de charité

J’ai déjà fait la liste de qui reçoit quoi et où cela va et où je veux que cela aille ». Agée de 74 ans, Gayle Benson a rédigé son testament et elle a déjà décidé du sort des Saints (NFL) et des Pelicans (NBA) dont elle est devenue propriétaire au décès de son mari en 2018.

Selon NOLA.com, elle a ainsi chargé l’actuel président des deux franchises, Dennis Lauscha, de procéder aux ventes à son décès et de faire don des recettes à des oeuvres caritatives. Des ventes qui devraient rapporter plusieurs milliards de dollars puisque, selon Forbes, la valeur des Saints est estimée à 2,8 milliards de dollars, tandis que celle des Pelicans est de 1,35 milliard de dollars.

La volonté de Gayle Benson est de transmettre la recette des ventes au sein de la communauté de la Nouvelle-Orléans via la fondation qui porte son nom et celui de son mari défunt. Elle explique que la ville recevra, de manière continue, des versements destinés à la communauté. Par ailleurs, elle a déjà prévenu que seules les offres de rachat qui s’engagent à garder les franchises à la Nouvelle-Orléans seront pris en compte.

En clair, les Pelicans ne démènageront pas lors de leur prochain rachat.