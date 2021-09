Un LeBron James transformé physiquement pour la reprise

Interrogé sur la vaccination, le retour du public au Staples Center et évidemment l’intersaison des Lakers, Rob Pelinka a aussi évoqué l’état de forme de LeBron James. Selon le président de la franchise, le quadruple MVP a décidé de privilégier la vitesse et l’explosivité, à la puissance et la force.

« Je pense que la chose qui en ressort, c’est juste son niveau de forme physique », a ainsi déclaré Rob Pelinka sur ESPN. « Il s’est affiné. On sait tous que LeBron étudie les plus grands joueurs, et il ajoute des choses dans son jeu, et je pense qu’à ce stade de sa carrière, il a pris la décision de revenir un peu plus mince, et je pense que cela va se traduire dans son explosivité et sa vitesse. »

Selon Rob Pelinka, LeBron James n’a pas perdu de poids puisqu’il pèse toujours aux alentours de 115 kg, mais il s’est donc concentré sur le dynamisme, et non sur la puissance.

Un travail effectué avec le nouveau responsable de la préparation physique, Roger Sancho, qui arrive des Warriors. Un travail à la carte pour chaque joueur au niveau du foncier et de la musculation.

« Nous nous dirigeons vers un modèle plus personnalisé autour des joueurs », conclut Rob Pelinka. « Je pense que nous vivons dans un monde où la télévision que nous regardons est plus personnalisée, où nous avons davantage notre mot à dire sur la nourriture que nous mangeons lorsque nous allons au restaurant, sur le bol de riz que nous commandons ou la façon de préparer un repas. Je pense qu’il est vraiment pertinent de personnaliser notre approche des services que nous proposons aux joueurs dans le cadre de l’entraînement. Nous allons donc mettre l’accent sur ce point avec notre équipe pendant le camp. »