Feuilleton Ben Simmons : le patron des Warriors à l’amende !

La NBA ne rigole toujours pas avec le « tampering » et c’est au tour de Joe Lacob d’en faire les frais. Le propriétaire des Warriors écope d’une amende de 50 000 dollars pour avoir répondu à une question sur Ben Simmons. Pourtant, au moment de répondre, Joe Lacob avait bien précisé qu’il espérait ne pas être sanctionné, et il n’avait d’ailleurs pas cité le nom de Ben Simmons, parlant plutôt de l’un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Mais Ben Simmons est sous contrat, et il est interdit de parler d’un joueur d’une autre équipe, qu’on soit dirigeant, joueur ou coach. Voici ce que disait Joe Lacob à propos du meneur All-Star.

« Dans bien des domaines, ça ne correspond pas avec ce qu’on fait. Il touche beaucoup d’argent. Et peut-il finir les matches ? Je ne sais pas » expliquait-il au San Francisco Chronicle. « Il est très talentueux. Le problème, c’est qu’on a Draymond. Draymond et lui sont très similaires, dans le sens où aucun des deux ne shoote vraiment, et ils créent beaucoup. C’est un problème, et son salaire en est un autre. »