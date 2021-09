Carmelo Anthony : « LeBron m’a forcé à venir »

Riche actualité pour Carmelo Anthony entre la sortie de son autobiographie et son arrivée aux Lakers. L’ailier All-Star est invité sur tous les plateaux, et le voilà dans l’émission de Drew Barrymore. Naïvement, elle lui demande pourquoi avoir choisi les Lakers.

« J’ai quasi été forcé de le faire » répond-il. « Je pense que LeBron m’a forcé à venir. Il a attendu le bon moment. Il a attendu qu’on soit à la fin de nos carrières, et il m’a dit : « C’est le moment. Si tu ne le fais pas maintenant, on ne le fera plus jamais ». On entre tous les deux dans notre 19e saison. Peu de joueurs peuvent en dire autant, tout en restant au top, et à un niveau élevé. »

Pour Melo, cette union, certes tardive, n’était pas écrite d’avance. « Je ne pensais pas que ça fonctionnerait un jour parce qu’il avait pris son chemin, et j’avais pris le mien. On était sur deux voies différentes. Mais il y a une raison à tout, et tout est une question de timing ».

Le « timing », c’est déjà le terme qu’il avait employé début août au moment de sa signature.

« Je me suis dit qu’en terme de timing, c’était le meilleur moment. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été connecté aux Lakers d’une manière ou d’une autre. Que ce soit par l’intermédiaire de mon frère Kobe, ou d’un autre, j’ai toujours été lié à eux d’une manière ou d’une autre. Cette fois-ci, ce n’était pas vraiment le cas. Je pense qu’il s’agissait plutôt d’une prise de conscience. Du genre : « OK, le moment est venu. Le moment est venu pour les deux parties de fusionner, pour les deux parties d’accepter de se réunir, et de mettre cette chose ensemble. »