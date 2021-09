Chris Silva au camp des Wolves

Les franchises NBA ont le droit de signer 20 joueurs pour leur camp d’entraînement, et les Wolves ont bouclé leur effectif avec quatre signatures. Il ne s’agit que d’invitations, et on devrait essentiellement voir ces joueurs en G-League.

Le plus connu d’entre eux, c’est Chris Silva, l’ancien ailier-fort du Heat. Le Gabonais n’a joué que 15 matches la saison passée, entre Miami et Sacramento. Ensuite, il y a Ryan Bowen II, qui a disputé 12 matches avec les Pacers la saison dernière. Il était en summer league avec les Wolves, tournant à 8.4 points de moyenne.

Isaiah Miller et Matt Lewis sont des rookies. Le premier sort de UNC Greensboro, et il était le SoCon Player of the Year. Quant à Lewis, il a été élu CAA Player Of The Year sous les couleurs de James Madison.