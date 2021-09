Avec « Curious Mike », Michael Porter Jr. veut montrer la face cachée des sportifs

« Curious Mike ». C’est le nom du podcast lancé il y a deux mois par Michael Porter Jr.. Le jeune ailier des Nuggets souhaite utiliser cette plate-forme pour partager des témoignages, et transmettre des messages positifs et des conseils notamment sur les problèmes mentaux et le bien-être.

« Ma motivation est venue du fait que je voulais non seulement inspirer les gens, mais aussi avoir une voix pour aider à créer un changement positif et avoir une influence sur la culture, pas seulement en tant que joueur de basket », a déclaré Porter Jr. dans une interview accordée à ClutchPoints. « Comme je l’ai dit, je veux juste que les gens voient qu’il y a plus que ce que l’on croit chez les athlètes. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde en ce moment. Beaucoup d’athlètes font leur coming out et disent qu’ils ne sont pas forcément heureux et qu’ils traversent de nombreuses épreuves. Ce sont des choses réelles. Je veux juste créer quelque chose où l’on peut avoir ce genre de discussions ».

Pour Porter Jr, il s’agit de pouvoir discuter de choses sérieuses et intimes sans craindre la réaction des réseaux sociaux.

« Je pense que les gens qui ont beaucoup d’influence n’aiment parfois pas parler de ce genre de choses parce qu’ils pourraient être rabaissés ou se faire défoncer sur les médias sociaux,ou ailleurs. Je veux juste créer quelque chose qui brise un peu ces barrières. »

Stephen Curry comme prochain invité ?

Après une première saison composée de quatre épisodes, Porter Jr. veut passer à la vitesse supérieure, et outre Brandon Roy, son ancien coach au lycée, il rêve d’inviter Stephen Curry et Nikola Jokic.

« Je suis allé à San Francisco, et je me suis entraîné quatre ou cinq jours avec Steph. C’était juste génial d’être sur le parquet avec lui. Je m’entends bien avec Steph depuis que j’ai participé à l’un de ses camps quand j’étais lycéen. Le revoir et s’entraîner avec lui, c’était énorme. On espère l’avoir dans Curious Mike. On n’a pas encore fait l’entretien, mais il veut y participer, et on espère que ça se fera le plus tôt possible. »

Pour Jokic, son coéquipier, on imagine que ce sera déjà plus simple.

« Nikola est un gars unique que je respecte vraiment. J’adorerais l’avoir dans l’émission. Je dois encore lui en parler. Je ne sais même pas s’il est au courant parce qu’il n’est pas sur les médias sociaux ou autre. Les gens peuvent apprendre beaucoup de ce gars : il est MVP mais il ne se comporte pas vraiment comme une superstar. C’est juste un type normal. Je respecte sa constance sur et en dehors du terrain et ce qu’il est. C’est un gars marrant, alors j’espère le faire venir pour que les gens puissent aussi voir une autre facette de Joker. »