C’est la belle histoire au sein d’une très belle histoire. Pour sa première participation à une compétition internationale sous le maillot des Boomers, Matisse Thybulle a en effet accompagné les vétérans de la sélection australienne à réaliser leur rêve en décrochant une première médaille olympique avec le bronze remporté face à la Slovénie lors des derniers Jeux Olympiques, à Tokyo.

L’ailier a ainsi été plus que précieux, tournant à 7.8 points, 3.3 rebonds et 3 interceptions de moyennesur le tournoi avec une grosse adresse au tir (62.1% de réussite dont 41.7% à 3-points). Alors qu’il connaissait peu le reste du roster, le Sixer s’est rapidement mis au diapason, guidé par la détermination des leaders de l’équipe.

« Rencontrer enfin ces gars et être sur le terrain avec eux, sentir la passion, la faim avec laquelle ils jouaient, il n’y avait rien que je voulais plus que d’apporter tout ce que je pouvais pour les aider à réussir », a-t-il déclaré sur NBA Australia’s Courtside Huddle. « Ce feu qui brûlait en nous tous était palpable sur le terrain et c’était une expérience incroyable pour moi en tant que joueur, juste pour avoir autant d’émotion derrière être sur le terrain et vouloir accomplir quelque chose comme ça. Honnêtement, je n’aurais pas pu être plus fier d’en faire partie ».

Le plein de confiance

Matisse Thybulle a concédé avoir ressenti un peu de nervosité au début du rassemblement, avant d’être très vite adopté par ses camarades et mis à contribution.

« Au début, c’était très éprouvant pour les nerfs. J’étais comme le petit nouveau et ces gars étaient très sérieux dans leur approche, ils ont travaillé si dur pour cela. J’étais très nerveux à l’idée qu’il serait difficile de m’intégrer à eux et de les convaincre. Une fois que j’ai pu aller sur le terrain avec eux, m’asseoir et manger avec eux, c’est devenu le groupe le plus gentil, le meilleur groupe d’êtres humains que j’aie côtoyé depuis très longtemps ».

De cette osmose est ressortie une grande confiance qui a permis à Matisse Thybulle d’avoir un rendement précieux des deux côtés du terrain. Sans lui, les Australiens n’auraient peut-être pas atteint leur objectif.

« C’était une question de confiance », a-t-il ajouté, notamment au sujet de son adresse derrière l’arc. « Le jeu est orienté à 80% là-dessus, et je me suis retrouvé avec un groupe de gars qui m’ont accueilli et mis en confiance, qui ont vraiment cru en moi, y compris le staff. Ça s’est traduit par ce que vous avez vu sur le terrain ».

Un exploit historique

Une fois sur le podium au terme d’un combat acharné de deux semaines, Matisse Thybulle a alors pris la mesure de l’exploit, à travers les yeux de ses coéquipiers vétérans notamment, comme Patty Mills, Matthew Dellavedova, ou encore Joe Ingles, qui ont enchaîné les désillusions ces dernières années avant d’être enfin récompensés.

« Pour moi, évidemment, j’étais excité, vraiment fier de ce moment. Mais c’était avant tout pour eux. J’ai senti qu’une grande partie de ce moment était pour eux. Le fait de pouvoir en profiter avec eux, c’est ce qui a vraiment rendu ce moment spécial ».

À l’heure où certains joueurs et franchises NBA doutent encore de l’intérêt d’une participation à une telle compétition pour les plus jeunes d’entre eux, nul doute que l’expérience de Matisse Thybulle lui sera bénéfique pour la suite de sa carrière. D’autant que l’appétit du Sixer est loin d’être rassasiée, ce dernier ayant déjà retrouvé les parquets pour s’entraîner en compagnie de Tobias Harris, quinze jours avant le début du « training camp ».