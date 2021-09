Riccardo Fois passe du staff des Suns en NBA à celui d’Arizona en NCAA

Après le scandale qui a éclaboussé son coach, Sean Miller, Arizona veut faire peau neuve. Pour ce faire, les Wildcats ont embauché un nouvel entraîneur, Tommy Lloyd, arrivé en provenance de Gonzaga où il était l’assistant de Mark Few. Tommy Lloyd vient justement de boucler son staff en annonçant l’arrivée d’un nouvel assistant, Riccardo Fois.

Ancien joueur pro passé par la fac de Pepperdine, avant d’évoluer essentiellement en deuxième division italienne (et pour trois saisons seulement), après avoir notamment fait équipe avec Danilo Gallinari et Luigi Datome en équipes de jeunes, Riccardo Fois était ces deux dernières saisons un des membres du staff des Suns, dédié au développement des joueurs. Mais il a surtout travaillé pendant cinq saisons avec Gonzaga, où il collaborait avec Tommy Lloyd.

« Ricky est une étoile montante dans la profession d’entraîneur », savoure ce dernier dans le communiqué officiel des Wildcats. « On est très heureux de l’accueillir avec nous à Arizona. Sa passion pour enseigner le jeu et aider à construire une bonne culture au quotidien est quelque chose que je valorise énormément. Maintenant que notre staff est au complet, on est impatient de voir ce que l’avenir nous réservera. »

Ayant démarré sa carrière de coach dans son alma mater de Pepperdine, Riccardo Fois a ensuite été recruté par Gonzaga avant de tenter l’aventure en NBA. Il a également travaillé sur le circuit international, en tant qu’assistant d’Ettore Messina, en sélection italienne lors de l’Euro 2017 notamment.

« C’était un vrai plaisir de faire partie de la résurrection de cette équipe »

« Je voudrais d’abord remercier M. Sarver, le GM James Jones et l’entraîneur en chef, Monty Williams. Je n’aurais pas pu être plus chanceux de travailler avec de meilleurs leaders que ces trois-là. Je leur dois tout dans cette incroyable opportunité de ces deux dernières saisons au sein des Suns de Phoenix. Je me levais chaque matin avec le sourire aux lèvres en pensant que je vais travailler avec des gens incroyables, les coachs, les préparateurs, le front office et les meilleurs fans de NBA. Je veux finalement remercier les joueurs, c’était un groupe incroyable de jeunes hommes qui ont déjoué les pronostics à force d’heures et d’heures de travail en coulisses. J’ai partagé tous les hauts et les bas avec eux, avec l’expérience de la bulle mais aussi celle des Finales 2021, des souvenirs gravés à jamais dans ma mémoire. C’était un vrai plaisir de faire partie de la résurrection de cette équipe. Ce n’est que le début pour eux, le meilleur est à venir. »

Formateur qui s’est occupé de Domantas Sabonis à Gonzaga, ou Mikal Bridges et DeAndre Ayton plus récemment aux Suns, Riccardo Fois a fait l’unanimité partout où il est passé. Avec son éthique de travail et sa connaissance pointue des demandes du monde professionnel, il a hâte d’ouvrir ce nouveau chapitre de sa jeune carrière.

« Coach Lloyd et moi avons développé une relation très forte, depuis mon expérience à Gonzaga. On partage la même vision des choses pour notre équipe : recruter les meilleurs joueurs sur et en dehors du terrain et faire tout ce qui est en notre possible pour les rendre meilleurs. C’est un entraîneur exceptionnel et une personne encore meilleure. Je suis très heureux de rejoindre son équipe en tant qu’assistant à l’Université d’Arizona. »