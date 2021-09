Magic, Kobe, Payton, Stockton, J-Kidd, J-Will… Earl Watson ouvre la boîte à souvenirs, et ça déménage !

Igor Kokoskov n’est déjà plus le sélectionneur de la Serbie International – Moins de deux ans après sa nomination, et notamment après l’échec du dernier TQO, Igor Kokoskov et la fédération serbe se sont séparés d’un commun accord.