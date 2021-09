Le Lituanien Rokas Giedraitis a refusé des offres NBA pour rester en Euroleague

Le Saski Baskonia garde son meilleur scoreur. L’ailier lituanien, Rokas Giedraitis, portera bien les couleurs du club basque la saison prochaine. Et ce malgré un intérêt transatlantique.

« Durant l’été, j’ai pu réfléchir à ma situation, à ce que je voulais. J’ai eu quelques offres NBA mais j’ai parlé avec ma famille et nous avons décidé de rester ici », justifie le joueur de 29 ans, cité par EuroHoops.

Il n’en dit pas davantage sur les franchises intéressées, ni sur le montant des offres mises sur la table. Le site lituanien BasketNews.com croit savoir qu’il s’agissait d’un contrat au minimum vétéran d’environ 925.000 dollars, soit un montant comparable à ce qu’il devrait toucher en EuroLeague la saison à venir. Sa clause de sortie NBA est par ailleurs évaluée à 1 million d’euros.

« Bien sûr que je veux jouer en NBA », affichait-il un an plus tôt, alors qu’un « two-way contract » lui avait été proposé plus tôt. « Je veux essayer d’y être. Il y a quelques années, j’avais dit que je pouvais m’intégrer dans certaines équipes. Mais, dans le basket, il faut travailler dur et avoir une part de chance. Le temps le dira. »

Visiblement, ce temps n’est toujours pas arrivé. L’ailier rempile ainsi à Vitoria-Gasteiz, là où il tournait à environ 13 points de moyenne tant dans le championnat espagnol qu’en Euroleague.