Pour accélérer les fins de match, la NBA va limiter l’arbitrage vidéo

Les deux dernières minutes des rencontres en NBA peuvent parfois durer très longtemps, et le téléspectateur dans son canapé peut passer plusieurs minutes devant son écran sans qu’il ne se passe grand-chose sur le parquet.

Pourquoi ? Parce que les arbitres vont souvent vérifier, à la vidéo, les sorties de balle. Ils regardent plusieurs ralentis, sous tous les angles, afin de prendre la meilleure décision.

Les fins de match sont alors interminables et la ligue veut éviter ce spectacle souvent pénible. The Athletic nous apprend donc que le « Board of Governors », soit l’ensemble des propriétaires, va voter, en septembre, pour limiter les interventions des arbitres dans les deux dernières minutes.

En clair, les officiels n’iront plus automatiquement vérifier à la vidéo chaque sortie de balle douteuse, mais ils pourront le faire si un coach demande un « challenge ». Ce qui devrait permettre certes de gagner du temps, mais ça ne met pas à l’abri de décisions ratées de la part des arbitres, et donc de futures polémiques…