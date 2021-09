Cedric Ceballos a vaincu le Covid-19

Une semaine après avoir annoncé à tous que le Covid-19 était en train de lui « botter les fesses » depuis dix jours, photo à l’appui, Cedric Ceballos va désormais mieux.

C’est l’ancien All-Star qui a confirmé lui-même cette bonne nouvelle, sur son compte Twitter.

S’il n’a plus le Covid-19, il ne peut en revanche toujours pas respirer ou marcher seul. C’est pourquoi il reste en soins intensifs et a demandé à ses proches de ne pas l’appeler, car il peine encore à s’exprimer de manière intelligible.

Hello family and friends, giving a UPDATE on my health situation….. I am COVID-19 free, thank you so very much for your prayers and well wishes to help me with that. I still CAN NOT breathe, walk or function on my own yet………▶️ pic.twitter.com/PoH9cG81Hx

— Cedric Ceballos (@cedceballos) September 13, 2021