Spectateur d’un match des Finals, JaVale McGee s’est alors imaginé aux Suns

Le 8 juillet dernier, les Suns remportent la deuxième manche des Finals NBA face aux Bucks, devant les près de 17 000 spectateurs de leur Phoenix Suns Arena. Parmi eux, un certain JaVale McGee, balayé (4-0) quelques semaines plus tôt avec les Nuggets par ces mêmes Suns.

Passer d’acteur – même s’il a été très peu utilisé dans la série face aux Suns – à spectateur a un effet direct chez lui. Car c’est en voyant les joueurs de l’Arizona affronter les Bucks que le « free agent » en devenir de l’époque s’imagine les rejoindre. En particulier pour épauler leur jeune pivot dans la raquette.

« Je me disais : ‘OK, ils ont Deandre (Ayton) sur Giannis Antetokounmpo’, mais Deandre est jeune, il n’a pas encore eu cette expérience, surtout contre un joueur comme Giannis sur sept matchs. C’est un ancien MVP, peu de gens peuvent l’arrêter », rappelle-t-il à Arizona Sports.

Un groupe jeune qui va encore progresser

Le triple champion NBA, qui a signé pour un chèque de cinq millions de dollars sur un an, estime ainsi que la raquette des Suns a manqué de répondant face au Grec. « J’ai vraiment eu l’impression que le poste de pivot remplaçant aurait pu être beaucoup plus fort. De sorte que, au moment où Deandre avait des problèmes de faute, il y ait au moins un autre grand pour contester l’accès du cercle et le protéger. »

Malgré les fautes sifflées à son encontre, Deandre Ayton a tout de même joué en moyenne près de 38 minutes dans cette série. Derrière lui, Frank Kaminsky a dû se contenter de quelques miettes, là où Dario Saric a été fauché par rupture d’un ligament croisé dès le premier match.

Si Frank Kaminsky a été prolongé pour un an, JaVale McGee apportera d’autres qualités – athlétiques notamment – à cette jeune équipe, en relai du premier choix de la Draft 2018.

Avec le retour de Chris Paul et un effectif globalement stabilisé, hormis le départ de Torrey Craig, pourquoi ne pas rêver d’une nouvelle longue campagne de playoffs ? « J’ai l’impression que cette confiance en tous ces jeunes va grandir et grandir encore parce que la plupart de ces gars sont extrêmement jeunes. Alors on se dit : ‘Oh, wow, ils arrivent en finale à cet âge’, » s’enthousiasme le joueur de 33 ans, qui apprécierait sans doute de son côté s’offrir une quatrième bague, après celles obtenues en 2017, 2018 et 2020 avec les Warriors puis les Lakers.