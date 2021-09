Stephen Curry investit dans l’univers des cryptomonnaies

Nouveau sponsor de la salle du Heat, FTX est une plateforme spécialisée dans le trading et les produits dérivés d’actifs numériques. En juillet dernier, cette entreprise a procédé à une levée de fonds de 900 millions de dollars pour porter sa valorisation à près de 18 milliards de dollars, et elle vient de se trouver un nouvel ambassadeur : Stephen Curry !

Selon Bloomberg, le meneur des Warriors a pris des parts dans la société, et il a signé un partenariat avec sa fondation Eat.Learn.Play.

« Je suis enthousiaste à l’idée de m’associer à une entreprise qui démystifie l’espace cryptographique et supprime l’appréhension pour les utilisateurs novices », a déclaré Stephen Curry dans un communiqué, précisant que ce partenariat était son premier investissement dans le secteur des cryptomonnaies.

Plus tôt dans l’année, plusieurs joueurs NBA avaient décidé d’investir dans Dapper Labs, la start-up qui développe NBA Top Shot, cette plate-forme d’échanges d’highlights sous forme de NFT (non-fungible tokens), des biens numériques uniques et authentifiés. Outre Michael Jordan, on trouve dans les investisseurs Kevin Durant, Andre Iguodala, Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie, ou encore Klay Thompson et Nikola Vucevic.