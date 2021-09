Reggie Bullock soulagé de ne plus avoir à défendre sur Luka Doncic

Il y a des joueurs qu’on préfère avoir avec que contre soi. En plus d’avoir redonné une incroyable attractivité à la franchise de Dallas, Luka Doncic a en effet ce don, celui de causer des maux de tête à ceux qui s’apprêtent à l’affronter. Même si les Knicks s’en sont plutôt bien sortis ces deux dernières années face aux Mavs (trois victoires en quatre confrontations), Reggie Bullock n’a rien oublié de ces duels avec le phénomène slovène.

« Tout ce qu’il fait sur le terrain, qu’il s’agisse de ses tirs, de ses mouvements, ou de la façon dont il implique les autres, fait de lui un grand joueur », a déclaré la nouvelle recrue texane. « Je suis heureux de dire qu’il est un de mes coéquipiers maintenant, et de ne plus avoir à défendre sur lui. Nous avons connu de belles batailles quand nous avons joué l’un contre l’autre. Mais il est clairement compétitif, il aime le jeu et il a beaucoup de respect pour celui-ci, donc je suis heureux de pouvoir l’appeler mon coéquipier à présent ».

Un « training camp » face à Luka Doncic, la meilleure des préparations

Reggie Bullock, signé pour 30 millions de dollars sur trois ans, a également été recruté pour tâcher de libérer un peu Luka Doncic de la pression défensive qui peut être exercée sur lui, notamment avec sa capacité d’étirer le jeu par son adresse extérieure (41% de réussite de loin l’an passé, 39% en carrière).

« Clairement, nous voulions améliorer notre capacité à shooter et aussi notre polyvalence », a souligné Nico Harrison, GM et président des opérations basket. « Avec joueurs qui peuvent évoluer et défendre sur plusieurs positions, c’était absolument une clé ».

Que Reggie Bullock ne se réjouisse toutefois pas trop vite, puisqu’il va devoir se préparer à affronter Luka Doncic régulièrement à l’entraînement tout au long de la saison. Ça sent les maux de tête pour fin septembre, date du début du « training camp » mais c’est sans doute moins pénible que lorsque c’est diffusé à la télévision nationale.