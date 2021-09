Jeux olympiques : Danilo Gallinari donne rendez-vous à la France en 2024

Non qualifiée lors des trois dernières éditions, l’Italie a réussi sa campagne olympique à Tokyo, en créant la surprise face à la Serbie en finale du TQO de Belgrade, puis en s’inclinant finalement avec les honneurs en quart de finale face à la France (84-75), futur finaliste du tournoi.

Encore en pleins playoffs avec les Hawks lors du TQO, le vétéran de l’équipe Danilo Gallinari est revenu sur cette été riche en émotions pour les Transalpins, glissant qu’il n’avait pas hésité une seconde lorsque le sélectionneur Romeo Sachetti l’a sollicité pour rallier Tokyo.

« Je savais qu’ils se qualifieraient en battant la Serbie. Une semaine plus tard, Sacchetti m’a appelé, je venais de finir de jouer, je sortais d’une élimination en six manches (en finale de conférence face aux Bucks). Ma lumière s’est soudainement allumée : les Jeux olympiques, même sans public, c’est quelque chose d’incroyable et mémorable », a-t-il déclaré. « Dans le gymnase, vous pouvez avoir à vos côtés le numéro un mondial du judo, de boxe ou le joueur de volley-ball le plus fort de la planète. Vous voyez des exercices que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous découvrez des athlètes incroyables que l’on ne voit qu’à la télévision. Vous croisez Marcell Jacobs (double médaillé d’or sur 100 m et 4×100 m à Tokyo), que je connaissais et suivais, mais aussi Greg Paltrinieri et Federica Pellegrini, des légendes de la natation ».

Les Bleus dans les yeux

À l’arrivée, le joueur des Hawks n’a pas regretté, et a pleinement profité de l’expérience, se projetant déjà sur les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

« Ça a été une expérience unique avec des gars uniques, sur et en dehors du terrain. Au village, nous étions divisés en six par dortoir. Avec moi, il y avait Alessandro Pajola et Stefano Tonut, des grands joueurs et de bons gars. Ce groupe entrera dans l’histoire aux Jeux de Paris », a-t-il ainsi lancé.

En tant que compétiteur, Danilo Gallinari garde aussi ce revers en quart de finale contre la France en travers de la gorge. Jusqu’au bout, les Italiens ont joué dans les yeux avec les Bleus, jusqu’à ce que le sort de la rencontre ne se débloque dans les derniers instants, avec en cerise sur le gâteau ce 360° de Rudy Gobert.

« Si nous jouons dix fois contre la France, elle gagne sept fois. Nous avons manqué d’un peu d’audace », a-t-il déploré. Si la sélection fait encore appel à lui pour 2024, le vétéran sait déjà ce qu’il répondra. « Nous verrons bien. J’aurai 36 ans, donc s’ils m’appellent, je serai là pour donner le meilleur de moi-même. Peut-être pour une revanche avec les Français ».