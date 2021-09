JJ Redick fait un chèque de 100 000 dollars pour les victimes de l’ouragan Ida

JJ Redick a porté le maillot des Pelicans durant un peu plus d’un an et demi seulement, avant d’être envoyé à Dallas en fin de saison dernière. L’arrière n’en reste pas moins touché par la situation actuelle en Louisiane, suite au passage destructeur de l’ouragan Ida.

Après la mobilisation des Saints (NFL) et des Pelicans qui ont déjà débloqué un millions de dollars, l’actuel free agent a pour sa part fait un chèque de 100 000 dollars à la banque alimentaire locale « Second Harvest ». La famille Redick s’était déjà mobilisée en soutenant cette banque alimentaire depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Dans l’un de ses podcasts, JJ Redick avait évoqué son attachement pour la population de Louisiane.

« Ce qui rend New Orleans vraiment spécial, ce sont les gens. Que ce soit les fans ou les gens de l’école de nos enfants ou n’importe qui dans la communauté. Ils ont été tellement sympas avec moi, avec ma famille. Il y a eu ce que j’appellerais comme une connexion instantanée avec l’âme de la ville que nous avons ressentie. C’est une expérience incroyable », avait-il déclaré.