Plus de test, ni de quarantaine pour les joueurs vaccinés

La NBA continue d’affiner son organisation pour la saison à venir. Au lendemain de l’annonce autour des joueurs des Nets, Knicks et Warriors, qui devront être vaccinés pour jouer à domicile, on en sait davantage sur les prochaines mesures sanitaires.

The Athletic annonce que la ligue a informé les équipes concernant les tests pour les joueurs et les staffs. Si ces derniers sont totalement vaccinés, alors ils n’auront pas à les subir dans le courant de la saison. En revanche, les joueurs et les membres des franchises non-vaccinés auront eux des tests réguliers et devront porter le masque lors des entraînements et des déplacements.

Autre détail : un joueur vacciné ne sera plus placé à l’isolement s’il est cas contact. Ce qui est important car cela évite de manquer des matches. Dans la même situation, les joueurs non-vaccinés observeront une période de quarantaine de sept jours.

Enfin, si tous les membres d’une équipe sont vaccinés, alors il y a de grandes chances pour qu’ils puissent retrouver leur liberté concernant les sorties dans les bars, les discothèques etc.