Kyle O’Quinn au Paris Basketball ?

Avec David Kahn à sa tête, le Paris Basketball ne manque pas d’ambitions, et l’ancien GM des Wolves vise un titre national d’ici 2026. Mais il ne faut pas griller les étapes, et le promu va d’abord asseoir sa position dans la Betclic Elite trois ans après sa création. Pour cela, il pourra compter sur Juhann Begarin, drafté par les Celtics, mais laissé en couveuse en Europe, et peut-être sur un NBAer de renom.

Sur Twitter, la franchise annonce ainsi l’arrivée d’un joueur avec huit ans d’expérience en NBA, et selon notre confrère George Zakkas, la recrue mystère serait Kyle O’Quinn, ancien pivot des Knicks et du Magic. Une belle prise pour le club parisien, mais aussi pour le championnat de France très attractif cette saison.

Après une expérience ratée aux Sixers, O’Quinn avait débarqué en Turquie la saison passée où il était le coéquipier de Jan Vesely et de Nando de Colo. Il y tournait à 7,2 points et 4,5 rebonds de moyenne.