La Converse Weapon CX, un classique revisité avec succès

Retour vers le futur, où quand les Converse régnaient encore parmi les équipementiers favoris des basketteurs du monde entier, avec Magic Johnson et Larry Bird pour principales effigies. Près de quarante ans plus tard, la marque américaine a remis un modèle historique au goût du jour en dévoilant une Weapon CX revisitée.

On note toujours le Y en cuir, marque de fabrique de la Weapon, ainsi que le logo avec l’étoile présent sur l’empeigne. La semelle intermédiaire est plus épaisse, renforcée par de la mousse innovante afin d’améliorer la foulée et le confort. Pour habiller le tout, Converse a déjà mis en ligne trois coloris, une version noir-blanc-beige, orange-blanc-beige, et gris-blanc-beige.

La paire sera disponible en milieu de matinée au prix de 120 euros.

