Juancho Hernangomez ne portera pas le maillot des Grizzlies

Alors qu’ils viennent de couper Rajon Rondo, les Grizzlies ne semblent pas plus intéressés pour conserver Juancho Hernangomez. Arrivé dans l’échange qui a envoyé Patrick Beverley dans le Minnesota, lui aussi uniquement en « escale » dans le Tennessee, l’ailier espagnol n’aurait pas été convoqué à Memphis pour une visite médicale, ni pour l’habituelle conférence de presse.

On en conclut donc assez logiquement qu’il devrait être coupé ou de nouveau échangé alors qu’il lui reste une dernière année de contrat, un poil sous les 7 millions de dollars la saison. Actuellement en tournage avec Adam Sandler et LeBron James, après avoir raté les Jeux Olympiques au dernier moment, Hernangomez vit donc un été des plus contrastés…

Ailier athlétique et polyvalent qui tourne à 6 points et 3 rebonds de moyenne en cinq saisons NBA, dont une fin de saison à 12 points et 7 rebonds à son arrivée chez les Wolves, Hernangomez n’a pas vraiment réussi à décoller depuis son départ des Nuggets en février 2020.