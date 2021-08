Rajon Rondo va bien retrouver les Lakers

Comme annoncé ce week-end, Rajon Rondo va bel et bien rejoindre les Lakers, et selon ESPN, il va signer un contrat de 2.6 millions de dollars pour un an. Nos confrères précisent que l’ancien meneur All-Star va finalement toucher 7.5 millions de dollars sur la saison puisque les Grizzlies vont lui verser 4.9 millions de dollars d’indemnités.

Pour le joueur, c’est donc l’assurance de toucher le salaire prévu initialement dans son contrat, tandis que Memphis fait une économie de 2.6 millions de dollars.

Les Lakers engagent donc un trentenaire de plus après Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Russell Westbrook ou encore Dwight Howard. Comme Howard justement, c’est un comeback pour Rondo, champion en 2020 avec ces mêmes Lakers.

Côté Memphis, les deux meneurs en provenance des Clippers (Pat Beverley et Rajon Rondo) ont déjà fait leurs valises, et sur le papier, Tyus Jones est la seule doublure de Ja Morant.