Wayne Ellington s’est inspiré des meilleurs pour le jeu sans ballon

Wayne Ellington ne fait pas partie des noms les plus ronflants recrutés par les Lakers durant cette intersaison. L’arrière va pourtant être d’une grande importance dans le dispositif offensif des Californiens, surtout par sa capacité à étirer le jeu avec son adresse de loin.

Même s’il a un peu galéré depuis son départ de Miami, Wayne Ellington reste l’un des shooteurs les plus efficaces de la ligue, comme il l’a rappelé la saison passée à Detroit. Au-delà de la mécanique de tir, ce dernier a mis en avant l’importance du jeu sans ballon, sur lequel il a travaillé pour se libérer davantage d’espace pour shooter.

Pour corriger le tir sur ce point, il s’est tout simplement inspiré des meilleurs.

« C’est une chose sur laquelle je me suis vraiment concentré, et qui, je pense, peut apporter à cette équipe. Cette capacité à courir, à continuer de bouger, comprendre comment entraîner la défense avec moi pour ouvrir des espaces pour des joueurs comme LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis, tout cela est vraiment important », a-t-il insisté. « Certaines personnes ne s’en rendent pas vraiment compte, mais j’ai vraiment observé certains gars avec une attention particulière en termes de déplacement sans ballon, comme Ray Allen, Rip Hamilton, Reggie Miller… Ce sont mes joueurs préférés, et je les ai observés pour essayer de leur voler ce truc, la façon dont ils se déplacent et vont chercher des tirs ouverts ».

Le tir à 3-points, un élément essentiel du dispositif des Lakers

Parmi les joueurs actuels, Duncan Robinson est également un modèle du genre, notamment sur le jeu de transition, au cours duquel le Floridien va constamment courir vers les corners.

Pour offrir une possibilité de tir à 3-points mais aussi libérer l’espace dans la raquette.

« Vous n’êtes peut-être même pas dans l’action, mais vous exécutez votre course à fond et ça peut ouvrir une voie pour les gars qui vont vers le cercle. Donc toutes ces petites choses que les gens ne réalisent pas vraiment, c’est ce que j’apporte au jeu et ce qui m’enthousiasme, surtout pour cette équipe », a ajouté Wayne Ellington.

Avec l’arrivée d’un joueur de pénétration comme Russell Westbrook, les Lakers devaient absolument compenser par du tir extérieur. Wayne Ellington sait donc que son rôle sera primordial dans la bonne tenue du collectif angeleno.

« Le tir à 3-points est une priorité dans la ligue en ce moment. Quand vous avez tous ces gars qui sont des attaquants, qui peuvent driver dans la peinture et qui attirent l’attention, vous devez avoir un gars comme moi pour le shoot, pour étirer le jeu, faire bouger la défense et maintenir l’adversaire en alerte. J’ai donc l’impression que mon jeu et mon tir à 3 points complètent très bien cette équipe ».