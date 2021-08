Carmelo Anthony : « Contrairement à ce que tout le monde croit, je n’ai jamais voulu quitter Denver »

Invité du podcast « All The Smoke », Carmelo Anthony est revenu sur ce qui restera finalement comme l’époque la plus glorieuse de sa carrière, ses débuts à Denver.

Programmé pour devenir une superstar à l’issue de la Draft de 2003, de laquelle LeBron James, Chris Bosh et Dwyane Wade sont également sortis, « Melo » est instantanément devenu le « franchise player » de son équipe.

Il a même été un joueur incontournable de la ligue, et l’une de ses armes offensives les plus létales, tournant à près de 29 points par match sur la saison 2006/07, soit la meilleure moyenne de toute la NBA derrière Kobe Bryant. Pendant plus de sept ans, Carmelo Anthony a ainsi vécu ses meilleures années.

« Je n’avais jamais vu de montagnes, je n’avais jamais vu les cimes enneigées. C’était dur, mais on sentait l’énergie qu’il y avait à Denver », s’est-il rappelé. « Ils m’ont juste donné le ballon. ‘À toi de jouer’. J’avais 19 ans quand ils ont fait ça. Je ne pensais pas à la pression. Je me disais juste : ‘Cette équipe est à moi’. LeBron avait Cleveland, D-Wade était à Miami, Chris Bosh était à Toronto, chacun avait sa propre situation, sa propre équipe. J’ai très bien débuté à Denver. Nous avons fait les playoffs sept années de suite. La première année, LeBron n’y est pas parvenu. J’ai vraiment adoré Denver ».

La fin d’un cycle précipitée ?

À tel point qu’il assure avoir été poussé vers la sortie par ses dirigeants. C’est pourtant lui qui avait forcé son départ pour New York en 2011, où il avait rejoint Amar’e Stoudemire.

Mais il explique que les Nuggets lui ont forcé la main en ne cherchant pas à conserver le groupe qui avait réussi à atteindre la finale de conférence en 2009, s’inclinant alors face aux Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol.

« Contrairement à ce que tout le monde croit, je n’ai jamais voulu quitter Denver. Je ne l’ai jamais dit aux gens, mais je n’ai jamais voulu quitter Denver », lance-t-il. « Mais ils m’ont mis dos au mur. On arrive en finale de la conférence Ouest en 2009, qu’est-ce que vous êtes censé faire ? Construire sur cette base, ajouter des joueurs. Mais ils se sont débarrassés de Dahntay Jones, qui était un élément clé de cette équipe, Ils ont dit : « On ne re-signera pas Chauncey. On est sur le point d’échanger J.R. (Smith) », le contrat de K-Mart se terminait et le lock-out arrivait ? Donc, je n’étais pas prêt à reconstruire après avoir été en finale de la conférence Ouest. J’ai dit : ‘Je ne veux pas partir, mais si vous voulez reconstruire, il est temps pour moi d’aller ailleurs’. »