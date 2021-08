La nouvelle Harden Vol.5 FutureNatural fait le pois

Disponible sur un coloris noir à pois blanc en France, la Harden Vol.5 FutureNatural a été déclinée dans une nouvelle version, déjà à la vente sur le territoire américain. Le principe reste le même, avec une couleur principale, du bleu clair en l’occurrence, coloris qui peut faire penser au modèle bleu et rouge du maillot rétro des Nets, et donc la présence des pois blancs pour recouvrir l’intégralité de la tige et qu’on retrouve même sous la semelle.

Seule petite « folie » la présence d’un pois rose pâle et d’un pois vert sur l’empeigne. À noter également deux inscriptions en or : la signature du joueur sur la languette, et le texte suivant sur l’empeigne : « Created by James Harden Volume 5 / Chapter 3 / Connector ».

Vendue au prix de 130 dollars aux États-Unis, la paire devrait être commercialisé à hauteur de 140 euros une fois disponible en Europe.

(Via KicksOnFire)

