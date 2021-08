Kemba Walker admiratif du parcours de Derrick Rose

Né à New York, Kemba Walker ne pouvait rêver plus bel endroit pour relancer sa carrière après deux saisons en demi-teinte aux Celtics et un transfert au Thunder. Finalement coupé, puis signé par les Knicks, il revient chez lui, et il va retrouver le Madison Square Garden, une salle dans laquelle il a joué au lycée, en NCAA et désormais c’est son antre.

A ses côtés, un cocktail de jeunes talents, mais aussi un ancien MVP avec Derrick Rose, qui sera sa doublure.

« J’adore D-Rose. J’ai toujours été un grand fan de D-Rose » lance-t-il au New York Post. « Simplement par sa façon d’être, c’est un type formidable. Jeune MVP, il s’est blessé, et tant de gens ont dit du mal de lui, mais il a continué à se battre, à se battre encore. Regardez-le maintenant, il est de retour, et il est là depuis longtemps maintenant. Il a eu des problèmes avec son genou, mais on peut voir à quel point il a bossé. Et j’ai l’impression que si je traverse une période difficile avec mon genou, c’est un gars vers qui je peux me tourner pour lui poser des questions et lui demander son avis. »

L’occasion d’évoquer d’autres meneurs qu’il a croisés dans sa carrière. Comme Tony Parker, du côté des Hornets. « Il m’a permis de voir le match dans une toute autre dimension. Quand être agressif, et quand être encore plus agressif » explique-t-il à propos des conseils du meneur français.

Comme tous les meneurs de sa génération, il y a aussi Chris Paul. « Son cerveau fonctionne simplement d’une toute autre manière. Il s’améliore avec le temps. Ce qui est génial, car il est un peu plus âgé, c’est qu’on observe un gars qu’on a admiré pendant longtemps et on le voit, alors qu’il est plus âgé, continuer ce qu’il fait depuis longtemps. C’est assez incroyable de le regarder. »

A New York, Walker va aussi jouer les mentors puisqu’il aura Immanuel Quickley derrière lui. « Vous savez quoi ? Quand j’ai signé, il a été l’un des premiers à m’envoyer un SMS. C’est vraiment cool. Il m’a souhaité la bienvenue, il m’a demandé qu’on s’entraîne ensemble, et j’ai vraiment apprécié ça. J’ai joué contre lui l’an passé, et je l’observais avec Kentucky, et il a tellement de potentiel. Je pense que je peux être capable de l’aider. »