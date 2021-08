Carmelo Anthony : « Humainement, on ne trouve pas mieux que Damian Lillard »

A 37 ans, Carmelo Anthony va s’offrir un nouveau challenge, peut-être le dernier de sa carrière, en évoluant aux Lakers aux côtés de son ami de 20 ans, LeBron James. Depuis l’arrivée du quadruple MVP à Los Angeles, le nom de Melo circulait dans les couloirs, mais c’est à Portland qu’il a redoré son image et relancé sa carrière, et il n’oubliera jamais l’accueil réservé dans l’Oregon.

« Portland, c’était vraiment costaud », reconnaît Anthony dans le podcast All The Smoke. « Ils m’ont fait venir et j’ai joué de suite. Et c’est tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’est juste faire du basket. J’adore jouer au basket. Je voulais être sur le terrain. Ensuite, je joue avec Dame, je joue avec CJ, ils m’ont ouvert leurs bras, ils m’ont ouvert leur ville, leur franchise… Je devais être loyal envers ces gars-là, et je leur ai donné ce qu’ils attendaient de moi. »

Après des mois de galère, au point d’envisager de prendre sa retraite, Melo renaît à Portland, et il remercie vraiment Lillard.

« Dame en est un gars en or. Quand je suis arrivé, il était du genre à me dire : ‘Mec, on se fiche de ce que les autres disent. Nous savons que tu peux jouer. Je sais que tu peux jouer. Je te vois. Je te parle. » Quand vous avez quelqu’un comme ça, qui est à fond avec vous, ça rend la situation plus facile ».

« J’ai toujours été lié à Portland d’une manière ou d’une autre »

Clairement, l’ancien scoreur des Nuggets et des Knicks n’est pas près d’oublier le meneur All-Star de Portland. « J’ai toujours été lié à Portland d’une manière ou d’une autre » conclut-il. « Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai toujours été connecté à Portland. J’aurais pu y jouer il y a quatre ans, ça n’avait pas marché. Je me suis toujours dit que Dame resterait toujours l’un de mes meilleurs. Oubliez le basket. Humainement, on ne trouve pas mieux. »

Il y a un an, le même Melo confiait qu’il n’avait jamais joué avec quelqu’un d’aussi fort que Lillard… « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui élève son équipe sur le terrain, par son jeu et son leadership. Il prend sincèrement soin de ses coéquipiers. Ce qu’il est capable de faire est incroyable. C’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué. »

Peut-être qu’il changera d’avis après avoir (enfin) joué avec LeBron James.