Carmelo Anthony : « Damian Lillard est le meilleur joueur avec qui j’ai joué »

Depuis ses débuts en NBA, Carmelo Anthony a joué avec de grands joueurs. En vrac, on peut ainsi citer Allen Iverson, Jason Kidd, Chauncey Billups, Amar’e Stoudemire, Russell Westbrook, Paul George ou Derrick Rose. Depuis novembre, il est à Portland pour sauver la fin de sa carrière, et le voilà prêt à défier les Lakers au premier tour, aux côtés d’un exceptionnel Damian Lillard. Un joueur qu’il place au-dessus de tous les autres.

« Dame est au sommet pour moi » lâche Melo au micro de Yahoo! Sports. « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un qui élève son équipe sur le terrain, par son jeu et son leadership. Il prend sincèrement soin de ses coéquipiers. Ce qu’il est capable de faire est incroyable. C’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué. »

On lui rétorque qu’il a tout de même joué avec Allen Iverson, capable de mener son équipe jusqu’en finale NBA… « AI abordait sa fin de carrière quand il était à Denver. J’ai joué avec de très grands joueurs, mais par sa manière d’élever son jeu et celui des autres, Dame est au sommet. »

« On avait besoin de lui, et je pense que c’était réciproque »

Un bel hommage à un joueur qui s’est battu pour le faire venir. Cela faisait des années que Damian Lillard et C.J. McCollum tentaient de convaincre Melo de les rejoindre. Finalement, c’est presque par défaut et par un concours de circonstances que l’ancien scoreur des Knicks les a rejoints.

« Je voulais que Melo se sente à l’aise en venant ici. J’avais besoin de lui » rappelle Damian Lillard. « On avait besoin de lui, et je pense que c’était réciproque. Je voulais qu’il apprenne à me connaître et je voulais apprendre à le connaître. » C’est en dehors des terrains qu’ils ont appris à se connaître et s’apprécier. Sur le terrain, Carmelo Anthony a conquis ses coéquipiers, et cette nuit, lorsqu’il a fallu planter le 3-points assassin pour repousser définitivement les Grizzlies, c’est Melo que Damian Lillard a servi dans le corner.

« On est là pour se battre pour le titre. C’était l’objectif numéro 1 depuis le premier jour, et ça n’a pas changé » conclut Damian Lillard. « Je suis prêt à relever le défi et je crois que mes coéquipiers aussi. (…) Mon boulot est de faire en sorte que tout le monde reste motivé afin qu’on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Dans une saison, il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler, mais on peut maîtriser toujours une chose : notre capacité à se donner à fond. »